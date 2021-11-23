美國國務院發言人普萊斯表示，台灣在立陶宛開設「代表處」是擴大台灣在國際空間有意義參與的重要一步，美方重申對立陶宛政策的支持。中國外交部發言人趙立堅今天（23日）在例行記者會中回應，美方有關言論恰恰是不打自招。

趙立堅表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同建交國發展關係的政治基礎。面對損害中國國家主權和安全利益的行徑，中方做出合理合法反應，捍衛的是自身正當權益，維護的是國際公平正義。

趙立堅指責，美方的有關言論恰恰是不打自招，進一步證明立陶宛批准設立「駐立陶宛台灣代表處」是在國際上公然製造「一中一台」，是同「台獨」分裂勢力沆瀣一氣。同時中方也能由此清楚看到到底是誰在背後搞鬼。

趙立堅呼籲，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守同中國建交時所做的莊嚴政治承諾，停止煽風點火，製造矛盾對立的把戲，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。中方也告誡立陶宛，為某些大國火中取栗，最終只會引火燒身。

此外，據報導，立陶宛外事委員會主席帕維利奧尼斯稱，如果外交關係降級，意味著中國在立陶宛活動的情報人員減少了，降級並不會造成嚴重後果。

趙立堅對此表示，立陶宛個別政客惡意造謠污蔑，只會讓人更加認識到「信義」二字離他們有多遠。立陶宛背信棄義，固然可恨，但更可悲的是犯下錯誤，卻還百般狡辯、混淆視聽，國際社會和歷史終將作出正義的宣判。