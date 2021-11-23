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新北市板橋區重慶路22日晚間發生一起事故，一名女騎士因不明原因與一輛汽車駕駛拉扯，全程被民眾錄影發上網。據了解，原來汽車駕駛與女騎士曾為男女朋友，男方不滿女方分手後還騎他的車，才伸手拔掉機車鑰匙，女方氣不過才當街要搶回。

有網友將影片發上臉書社團《我是土城人》，影片中一名身穿雨衣的女騎士向後走到白色轎車旁，一邊用極其憤怒的語氣大吼著「鑰匙！」、「我的鑰匙！」，淒厲的聲音引起眾人圍觀，接著女騎士把手伸入駕駛座整個人趴在窗邊，好似在與汽車駕駛爭奪物品。

可怕的是，該輛白色轎車還持續向前移動，女騎士則被拖著走，讓圍觀路人全都嚇傻，下段畫面中，白車迴轉至對向車道路邊暫停，到影片結束為止，女騎士仍站在駕駛座旁，持續與車內的駕駛理論。

據《TVBS》報導，兩人原是情侶關係，38歲林姓男子昨日駕車在路上，遇上26歲顏姓女子，林男不滿顏女在分手後仍舊騎他的車，才會在停等紅車時，下車把顏女的機車鑰匙拔走，但顏女認為機車是她自行花錢購買的，氣憤地要搶回，兩人才在大街上鬧起來。

警方指出，兩人事後不提告，但針對當街危險攔車、闖紅燈、違規停車等，均已違反道路交通管理處罰條例，依法開單告發。