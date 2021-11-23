第26屆聯合國氣候變遷大會（COP 26）的最後協議正在改變全球市場，資本市場上最大主角的國際金融業並不閃避，選擇直接迎向挑戰，機構本身參與氣候相關財務揭露工作組（Task Force for Climate-related Financial Disclosures TCFD） 改善氣候相關之財務資訊揭露；同時，多元設計綠色金融商品，幫助一般民眾能以較低風險，踏出接納綠金的第一步。

渣打集團針對投資人對於永續投資的態度調查結果顯示，逾6成的台灣投資人認為，自己有責任讓世界變得更好；然而，投資風險仍是目前多數客戶卻步的主因。渣打銀行最新推出美金永續定存專案，新資金可享2個月期定存年利率0.6%的優惠，為全台灣第一款將資金運用與永續發展實際結合的創新存款商品。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，客戶投入的定存資金，將由渣打集團主導，運用於COVID 19醫療保健、貧窮衛生維護、糧食安全、綠色能源、全球供水、永續基礎建設、氣候變遷減緩、貧窮教育等領域，邀請客戶與銀行一起以行動響應聯合國17項永續發展目標。

渣打銀行也同步提供房貸客戶一段式「綠建築房貸」優惠專案，依內政部建築研究所評定核發的「綠建築標章」之「黃金級」與「鑽石級」綠建築為標準，只要客戶向建商購買獲得上述標章，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，優惠年利率首購族為1.31%、非首購族1.33%，減輕客戶還款負擔，也與客戶一同守護永續未來。

匯豐銀行亦提供綠色房貸服務，與財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」或「候選綠建築標章」之合法建築物向本行申請房貸，即可享有綠建築優惠房貸方案。若民眾想從日常生活消費作起，向匯豐銀行申辦綠能個人信用貸款，用於購買電動交通工具，今年12月31日前享開辦費最低新臺幣0元起，額度新臺幣10萬元至500萬元，且最長分期可至84期。

法國巴黎銀行財富管理進一步指出，全球共同努力將全球升溫幅度控制在1.5攝氏度以內，不分公、民營部門，站在投資者的角度，「綠色實體資產」因商品價格上漲與強勁的週期性復甦一致而獲利，可集中投資於關鍵瓶頸，並把環境、社會及公司治理（ESG）融入投資組合。