根據大陸國務院聯防聯控機制最新研判，全大陸本輪疫情整體上進入收尾階段，額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情。大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，大陸國家衛生健康委強化了疫情監測和信息報告，實行「逢陽必報、逢陽即報、接報即查」，大陸國務院聯防聯控機制綜合組第一時間派出工作組赴有疫情播散風險的省份開展應急處置工作，為疫情早發現、早處置贏得時間。

同時，有關部門採取了更為科學精準的防控措施，有效發揮疫調溯源專班和區域協查專班等多部門協同機制，大陸國家疫調專家隊第一時間到達現場，會同省市協同作戰，抓住24小時黃金時間，迅速判定、排查和管控密切接觸者、次密切接觸者和其他風險人員，有效防範疫情外溢擴散。

此外，有關部門深入細緻開展疫情溯源和傳播鏈調查分析工作，及時發現疫情輸入源頭和病例感染來源，對潛在感染者進行迅速排查和管控，切斷病毒傳播鏈條。

據介紹，大陸國家衛生健康委會同大陸國家疾控局，從中國疾控中心和各地疾控機構遴選了300多名在流行病學調查、疫情分析、實驗室檢測等領域專業能力強、實戰經驗豐富的專家，組建了大陸國家疫調專家隊，建立了分片區對口包幹的工作機制。

吳良有說，「專家隊以最快時間到達現場，與省市力量協同作戰，力爭在24小時內基本搞清疫情傳播鏈條。」

★核酸檢測提速 為防控提供更精準支撐

「在規定時間內、最短時間內，高質量、高效率地完成畫定區域範圍的大規模核酸檢測任務，對及早控制疫情具有重要意義。」國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅說。

據介紹，此輪疫情中，內蒙古額濟納旗原有的核酸檢測能力只有1440管／天，通過調集，最短時間內將檢測能力提高到2萬管／天，讓額濟納旗在不到一天時間內能夠完成全員核酸檢測。

通過調集34.5萬管／天的檢測力量，遼寧大連也得以短時間內將核酸檢測能力提高至60萬管／天，為當地疫情防控提供了更精準的支撐。

大陸教育部防控辦主任、體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示，此前有省份在部分師生的定期核酸檢測過程中發現陽性病例，阻止了疫情大規模傳播。目前大陸大部分省份教育系統落實了定期、不定期的部分或全員核酸檢測。

此外，吳良有表示，本輪疫情能在較短時間內得到控制，得益於大陸較高的新冠病毒疫苗接種率，新冠病毒疫苗為阻斷新冠病毒傳播、防止重症發生等起到重要作用。

★社區防控到位 醫療救治集中力量

大陸國家衛生健康委基層司副司長、一級巡視員諸宏明介紹，此次在額濟納、黑河和大連的疫情防控中，社區防控做到「快、實、細」，盡可能快地切斷社區傳播管道，落實社區管理的網格化措施，社區健康監測更加細化。

截至20日上午，本輪疫情已有超過40％的患者治癒出院。「醫療救治中集中專家、集中資源、集中患者、集中救治是我們一個重要經驗。」郭燕紅說。

據介紹，由於額濟納旗當地醫療資源比較匱乏，有關部門利用火車專列分六批轉運，將額濟納旗164名感染者集中到呼和浩特市定點醫院進行救治。截至20日，164名患者中有161名患者已治癒出院。

為滿足當地老百姓日常的醫療服務需要，有關部門從山西調集國家緊急醫療救援隊共90多名醫務人員迅速趕往額濟納旗，醫療救援隊的方艙車隊展開以後相當於一個二級甲等醫院的水平。

此外，有關部門強化「外防輸入」各項措施，系統排查陸地、港口和航空口岸的風險隱患，及時、主動、全面發佈疫情相關信息，引導廣大群眾加強防護意識，有效降低疫情隱匿傳播的風險。

吳良有說，「下一步，我們將系統總結本次疫情的經驗教訓，突出精準防控、堅持抓早抓小，全力以赴做好冬春季和即將來臨的元旦、春節疫情防控工作。」