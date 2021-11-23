今年度中國工程師學會表揚「傑出工程教授獎」，全國僅10位工程教授獲獎，東海大學資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟，榮獲此殊榮。東海大學23日表示，這是近5年來，唯一獲獎的私立大學教授。

楊朝棟現任圖書館館長暨電子計算機中心主任的他，擁有完整經歷，並具有豐碩的研發能量。值得一提的是，另一位獲獎者，陽明交通資訊工程學系講座教授陳志成，兼資訊學院院長，兩位皆是東海大學資工系同屆同學，同窗同學能一起獲獎，傳為佳話。 中國工程師學會成立宗旨為「聯絡工程人員」、「研究工程學術」、「應用工程及科技於促進民眾與社會福祉」，意在凝聚工程界力量，發揚優質工程師文化，藉由技術交流和經驗分享，創造技術專業人員的高附加價值與社會地位，最終則以應用工程及科技，促進民眾與社會福祉為目標。

該學會為表揚對我國工程實務或工程教育有傑出貢獻的工程教授，特設置「傑出工程教授獎」。

楊朝棟2001年8月甫從國家太空中心服完國防役後，回母校資工系服務，轉眼20載，歷經副教授、教授、特聘教授，2019年底獲頒終身特聘教授。他也擔任過儀器設備委員會執行秘書、研發處學術研究評量組組長、軟體工程與技術中心主任，及電子計算機中心主任等職務。

楊朝棟近年的研究，是以雲端計算與大數據的系統架構與服務、結合機器學習與深度學習技術，用於雲端資安日誌分析、智慧醫療診斷與預測，及用電監控與節能等研究主題。

楊朝棟近年帶領團隊發展，並建置主機房能源管理系統（iGEMS）與校園用電監測（iCEMS），達到實際節電目標，及研發OpenStack為主軟體定義雲端基礎（SDCI）環境。此外，楊教授主持多項教育部、科技部與經濟部計畫案，並將技術轉移到產業界，並實際用於各種不同的領域中。