近期媒體和學術機構有很多關於民主的民調和研究報告，不少都認為當前全球範圍內的民主發展情況不佳。有的報告將美國列入了「民主倒退國家」的名單。這種評價是否客觀？大陸外交部發言人趙立堅今天（23日）在例行記者會中回應，美國的民主好不好，問問美國人民就能得到答案。

趙立堅表示，媒體和學術機構開展什麼研究是他們自己的事。「關於對美國民主的評價問題，我們多次說過一個國家是否民主，應該由這個國家的人民來評判。美式民主好不好，應該聽聽美國的民眾怎麼說。」

趙立堅表示，皮尤研究中心報告顯示，絕大多數美國人對自己國家的政治制度深感失望，只有17％的人認為美國的民主值得仿效，而23％的人認為美國的民主從來不是什麼好例子。美國全國公共廣播電台近期的民調顯示，81％的美國民眾認為美國民主面臨嚴重威脅。德國博世基金會近期民調顯示，超過80％美英受訪者認為本國政客是資本的傀儡，半數以上美國民眾認為民主制度在當前情況下毫不奏效。

趙立堅指出，「我們認為對民主最基本的判斷標準，就是人民是否有廣泛參與國家治理的權利，人民的訴求能否得到回應和滿足，人民有沒有獲得感和幸福感。美國的民主到底好不好？去問問美國人民就能得到答案。」