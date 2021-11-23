唐美雲與方馨在《孟婆客棧》演情侶。（鄧博仁攝）

公視台語台《孟婆客棧》舉行收視慶功，總製作人唐美雲、方馨、張書宇、陳竹昇、陳歆翰、周孝虹出席。（鄧博仁攝）

公視台語台《孟婆客棧》舉行收視慶功，總製作人唐美雲、方馨、張書宇、陳竹昇、陳歆翰、周孝虹出席。（鄧博仁攝）

公視台語台、民視《孟婆客棧》總製作人唐美雲23日攜手主要演員方馨、張書宇、陳竹昇等人齊聚為收視慶功；對於和唐美雲劇中演情侶，方馨笑說：「我覺得互動起來很熟悉，但一開始確實有點怪怪的，因為以前美雲姐都是演我媽媽，現在要演男女朋友。」旁被問是否有亂倫的感覺，唐美雲說：「不會！我們是命運的輪迴，上輩子是母女，這輩子是情侶。」兩人還在現場嘴對嘴親親，見證戲裡戲外的好感情。

該劇最新單元「罪人無名」方馨與張書宇竟升格為新手爸媽，惹得唐美雲大吃飛醋，不讓張書宇專美於前，唐美雲飾演的客棧老闆萬千帆也有與方馨載歌載舞情節，唐美雲直呼：「這是萬千帆第一次與玲瓏的約會，很用心地想討她歡心。」這橋段還特地邀請紙風車劇團團員鼎力協助，打造媲美寶萊塢等級的歌舞片，兩人還上演「貼臉殺」親密互動，充滿粉紅色戀愛氛圍。

方馨在劇裡與童星對戲，讓她回想其曾在幼稚園打工當隨車老師過程，認為現在的小孩跟以前的小孩不太一樣，都很早熟很聰明，跟他們互動時，通常會一直稱讚他們，或者聊他們有興趣的事。而要與方馨演出感情戲，讓張書宇直喊緊張，透露女方是他尊敬的「女神前輩」，兩人情感交流戲份好在方馨耐心的指導，讓他漸入佳境。

最新劇情中，眾人設局要揪出詐騙集團，問演員們有沒有碰過詐騙集團，唐美雲分享，曾接到電話稱綁架她的小孩，勒索她80萬元，背景還一直傳來小孩被毆打的聲音，她耐心等對方說了一堆詐騙劇情，才默默回：「我沒結婚、沒小孩，請你不要再打他了。」對方立刻掛掉。方馨、陳竹昇也接過詐騙電話，陳竹昇笑說：「我也接過綁架小孩的，但對方感覺在照稿唸台詞，我就吐槽他『你講得很沒感情，我沒辦法相信』，他就掛掉了。」

此外，《孟婆客棧》辦公室戀情越演越烈，白捕快陳竹昇也有下跪送鮮花與黑捕快樓心潼示愛橋段。陳竹昇透露，一開始看劇本，就覺得白捕快非常癡情，問他角色的浪漫指數，他打趣說：「這方面白捕快可以跟我本人多多學習！」自認他在現實中是屬於行動浪漫派的，「白捕快比較不會花言巧語，我本人的浪漫舉動也較多。」