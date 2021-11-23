擁有百年歷史的EICMA米蘭車展，去年受疫情影響停辦，今年雖然恢復舉辦，但是跨境旅行限制仍然在，國內機車龍頭KYMCO雖然按例參展，今天於台灣舉辦「米蘭車展」展前記者會，不但展出配備全面升級的旗艦級速克達AK550，同時預告3輪休旅CV3明年上市，另針對電動車的發展，光陽董事長柯勝峯強調，除了持續進行海外的合作計畫，國內市場目標以穩坐第二挑戰第一。

柯勝峯表示，放眼全球機車產業，晶片短缺、原物料飆漲、貨運物流不足是當今衝擊企業經營的重大因素。然而，攸關地球永續發展的「碳中和」議題更是全球注目的焦點。2021年可以說是「碳中和元年」，KYMCO身為全球機車市場領導品牌，將持續站在全球機車產業電動化的最前線，以全新的技術與創新的思維，引領電動機車產 業的持續發展，為地球的環保盡一份心力。

柯勝峯說，在台灣，新一代Ionex車款的問世，激發每個人想要擁有電動機車的渴望。全國最密集電池交換網路的建置目標、創新的專人送電尊榮換電服務、充電版與換電版並行的多元選擇，全面超越現有電動機車市場格局。在海外，隨著疫情對商業活動影響的逐漸和緩，我們在全球各地的電動車佈局也加速進行，預計在2022年將陸續開花結果，向全世界展現KYMCO在電動機車發展進程中所扮演關鍵角色。

除此之外，KYMCO持續了解顧客需求，推出獨特出眾的產品，滿足不同消費者的期待。從高性能運動休旅KRV到冒險跨界大型速克達DT X360，屢屢獲得市場一致好評。而代表KYMCO「最得我心」品牌理念的完美實踐，以KYMCO 50週年為命名靈感來源的KYMCO品牌旗艦AK550，其全新車款也將在KYMCO米蘭車展展前記者會亮相。

目前全球機車市場以中國大陸、印度及東南亞為主，約占九成的市場，歐美地區則是以大型重機為主要市場，另從電動機車的角度來看，這些地方電動車發展速度相對較慢，而在台灣擁有相當快速發展電動機車經驗的KYMCO來說，有很大的機會，例如目前在印尼與Grab的合作，另外在印度也有新的發展。正由於台灣在都會型電動機車的發展上，不管是在新車開發或是電網、網路布建的部分都非常快速，因此今年將已在台灣發表Ionex 3.0移至米蘭展出。

柯勝峯表示，今年機車市場衰退不少，展望明年市場，政府在電動車以及燃油車的補助下仍會有幫助，目前看起來電動車占比將會提升，但總數和今年差不了多少。基礎建設的部分，今年KYMCO可望完成1000座換電站的設立目標，明年希望能達到2000站，目前Ionex車主數量還少，依目前進度，車主不太容易換到沒電的電池，相對來說已算是超前部署，再加上目前經銷商大約30家，明年希望能增加至100家，讓消費者就可在更多地方看到Ionex，另外，原物料漲價是每個企業都會遇到，價格上調或優惠降低都是有可能的，但還是可從其他地方努力，讓消費者感到物超所值。

全新AK550延續「The Thrills of Touring」概念，以獨特的懸浮式外觀結構，多層次的空力跑格設計，搭配全新世代的電子科技配備，提供騎士熱血與舒適兼具的全方位操駕樂趣；至於CV3則是另一種完全不同的騎乘感受，雖然前方是兩輪，但穩定度、安定性更高，而且舒適，加上動力非常充足，有如兩輪版的賓利汽車。

光陽董事長柯勝峯與最新款AK550。（陳大任攝）

AK550車頭有著相當搶眼的設計，頭燈炯炯有神。（陳大任攝）

AK550後輪為多連桿設計。（陳大任攝）

AK550最新noodoe儀表。（陳大任攝）

KYMCO最新款三輪休旅車CV3將於明年上市，並選定於台灣作為全球首發。（陳大任攝）

CV3有著特殊的前輪結構。（陳大任攝）

CV3儀表很具未來感。（陳大任攝）

CV3後座採取階梯式設計。（陳大任攝）