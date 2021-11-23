大陸正妹網紅羅小貓貓子外型甜美，身材又凹凸有致，有幾十萬粉絲追蹤，但10月在影音平台直播卻嚴肅表示是最後一次，已經換抑鬱症很長一段時間，之後竟喝下一罐不明液體，經急救仍不幸離世；豈料，死後骨灰傳出遭不法人士掉包，為了去做「冥婚配對」，嫌犯被逮後其妻竟還酸言酸語「沒人看上她」，掀起網友忿忿不平，盼司法重懲他們。

羅小貓貓子生前是一名知名抖音網紅，在平台上擁有近70萬粉絲，平時會拍一些生活穿搭影片，或是開直播和粉絲互動，但長期下來有一些黑粉會躲在瑩幕後，對她冷嘲熱諷，疑似成為她患抑鬱症主因；羅小貓貓子在10月15日直播，突然喝下疑似是農業的液體，一口氣喝光還說「有點難喝」，便關掉直播，嚇得粉絲報警，但她被送醫急救後仍宣告死亡。

羅小貓貓子在10月15日直播疑似喝下農藥輕生。(圖/ 摘自微博)

沒想到羅小貓貓子死後也不得安寧，綜合陸媒報導，有殯葬業者偷偷掉包她的骨灰，企圖到市場進行冥婚配對，據悉，配對成功能賺取至少人民幣5萬元（約新台幣20萬元）佣金；不過，在警方逮捕3名犯罪嫌疑人後，其中一名嫌犯的妻子還大言不慚，不知悔改地酸網紅，「沒人看上她（的骨灰）」。

消息曝光後，許多網友對於嫌犯離譜行徑，以及酸言酸雨看不下去，紛紛留言痛罵，「真無言，死了也不讓別人安生」、「這女孩真的好慘，生前被起鬨自殺，死後還要被人賣骨灰」、「說得這是人話嗎？真想給她兩棍子」、「發這種死人財不怕姑娘半夜找上門呀」。

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