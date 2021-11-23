Selina驚喜探班幫妹妹任容萱慶生。（衛視中文台提供）

Selina驚喜探班幫妹妹任容萱慶生。（衛視中文台提供）

Selina驚喜探班幫妹妹任容萱慶生。（衛視中文台提供）

《如果花知道》劇組郭方儒、黃鐙輝、任容萱、邱偲琹、張睿家吃著暖呼呼的關東煮餐車。（衛視中文台提供）

衛視中文台自製戲《如果花知道》目前拍攝中，昨晚(22日) 女主角任容萱雖適逢生日，還是敬業在攝氏10幾度低溫，頂著海風，在基隆海港邊穿著夏季洋裝拍攝，即便寒冷，但卻因有劇組精心準備的繡球花束、花朵造型蛋糕、衛視中文台準備迪士尼可愛好禮包，以及巨星姊姊Selina突襲帶著暖呼呼的關東煮餐車慶生，慰勞辛苦的工作人員，讓她大呼好溫暖。

任容萱說其實劇組非常貼心，因為生日當天要在海港倉庫拍攝大場面的戲，前一天特別讓她放假和家人一起慶生。到了生日晚上，為了製造驚喜橋段，工作人員佯稱還有一個拉背的鏡頭要拍攝，請她稍等一下，隨後又假裝拍攝幕後花絮訪問，直到姊姊Selina驚喜現身才讓任容萱大呼：「我就知道，想說怎麼這奇怪！」Selina不只給任容萱驚喜，還給《如果花知道》劇組大驚喜，因為知道在海邊拍戲又超冷，直接準備關東煮餐車，讓辛苦的工作人員都能在寒風中吃上一碗熱呼呼的暖食。

問起怎麼會突發奇想餐車應援，Selina笑說：「因為之前我拍電影的時候，妹妹就跟我說演員都要排場、要派頭，還特別幫我安排餐車應援，我想說女主角就我一個人，也沒有別人，要派頭給誰看，但她就跟我說這很重要，也是一種祝福，劇組開心，拍戲就會順利。」這次適逢妹妹生日，所以特別準備餐車應援慶生，創意十足的Selina貼心想說天氣冷，想說要準備麻油雞還是關東煮，但怕大家吃了麻油雞之後都醉了，還是一碗熱熱的關東煮暖心又暖胃比較適合。

談到過生日，其實任容萱分享平時只要快到生日前一周，都會跟家人、好友陸續吃飯團聚，今年雖然忙著拍攝《如果花知道》，但她也很開心可以和劇組一起度過，感謝製作團隊貼心生日前一天放假讓她可以和家人過生日，所以生日願望第一個就要獻給《如果花知道》，謝謝製作團隊非常用心、辛苦的拍攝，希望觀眾能夠喜歡這部作品，期待收視長紅！第二個願望就是希望大家可以平安健康度過這個艱難的時刻，就像劇中花女巫一樣，可以斷捨離所有不開心和所有的苦難！