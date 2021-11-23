市場高度關注美國居高不下的通膨，可能推動美國聯準會（Fed）提早緊縮貨幣政策，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正23日指出，除非供應鏈及能源問題遲遲無法解決、且延續到明年，短期通膨才會演變成長期通膨，利率調整具有抗通膨效果，歐美央行實際上持續關注利率動向，就升息時程來說，目前研判，Fed應該會在加拿大、紐西蘭之後升息，而英國、歐洲、澳洲則是會於Fed之後升息。

美元指數近四個月來從91.782的短期新低，快速拉升到11/23的新高96.53，看來有些過熱訊號。美元指數成分以歐元、英鎊及日圓為主，楊傲正分析，若這些國家升息步伐較Fed為慢，美元指數突破95重要關口後，接下來就會快速彈升至97、98，鋪陳了美元持續走強的國際間共識。

至於加幣、紐元等商品貨幣，在大宗商品價格堆高下，FXTM富拓交易商認為，2022年匯市除了美元，就應看好加元；歐元及日圓建議保守以對，尤其是日圓明年仍會持續維持弱勢格局。

澳盛銀行研究團隊提醒，歐盟各國的COVID病例和住院人數近日出現激增，官方正研擬更多的限制措施，奧地利已實施全國封鎖，未接種疫苗的人將面臨罰款或監禁，歐洲情勢不確定狀況，影響了歐洲央行的鴿派，造成歐元持續貶值，不排除重新測試低於1.10的疫情大流行以來的最低點。歐元對美元匯率，11/23來到1.124，2021年迄今貶幅已達8.49％。