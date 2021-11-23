副總統賴清德今日赴宜蘭出席清水地熱電廠啟用典禮，他指出，這是首座百萬瓦級地熱發電廠的啟用，不僅是台灣再生能源發展關鍵的一步，也是台灣邁向2050碳中和目標非常重要的一環。

賴清德表示，清水電廠是台灣首座百萬瓦級的地熱發電廠，這不僅是台灣再生能源發展關鍵的一步，也是台灣邁向2050碳中和目標非常重要的一環。他特別代表總統蔡英文前來恭賀啟用順利、營運圓滿成功，期待清水電廠能在淨零排放目標上，助台灣一臂之力。

他指出，地熱是地球所蘊含的巨大能源，台灣位處環太平洋火山帶，地熱資源非常豐富，期盼後續經濟部、台灣電力公司及地熱電廠業者，大家共同努力讓地熱資源充分利用，讓台灣的再生能源能更加地往前一步。

賴清德認為，COP26幾天前剛完成為期兩周的會議，在有些議題上，各國意見仍然分歧，然也獲致幾點重要結論。第一，2022年各國都應該要強化在2030年40％到50％的碳減排標。第二，希望各國都能進行能源轉型的工作，減少燃煤發電。第三，國際社會未來會推動碳稅，特別是針對碳排放比較多的國家課以碳稅。