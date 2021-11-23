遠東航空去年遭交通部民用航空局撤照，董事長張綱維提告過程違法，今是開庭前一天，張召開記者會重申民航局違法越權廢照，強調希望讓遠航復飛並轉型為純貨運機隊，更揚言提國賠50億元。民航局稍早回應，一切程序均依法處置，民航局對遠航財務與飛安有監督權責，至於當年轉移貸款行為是否涉及淘空、是否違反銀行法其他法令，由檢方依法調查。

民航局指出，遠東航空公司於2015年10月完成重整後，因其飛機老舊及過去財務記錄問題，民航局基於大眾利益與飛安等考量，持續監督遠航財務與飛航安全，遇有異常，即要求立即改善。

飛安部分，因遠航MD機隊機齡老舊，自2016年起，即多次發生發動機冒煙、飛機故障臨時取消航班等事件，甚至因發動機性能不佳，於夏天時需降低載重，導致旅客返台後，行李仍留在國外等情況。除影響飛安，亦引發旅客抱怨。民航局基於飛安考量並維護旅客權益，自2017年3月起限制遠航MD機隊每月飛行時數。

財務部分，遠航向金融機構貸款22.5億元，然該公司2016年第3季財報卻有大金額款項（約新台幣24.9億元）借予關係人，民航局於同年11月進行財務檢查時發現後，鑑於此舉恐嚴重危及民航業者財務穩定，因此要求遠航立即補回。

民航局表示，遠航之後以房產做價前述借款，為免遠航發生財務危機損及旅客利益，民航局同時要求遠航必須成立機票票款信託帳戶，以確保購票旅客權益，在民航局強烈要求下，該專戶於2018年1月成立。遠航2019年底無預警停航後，民航局即啟動此一帳戶，所有購票旅客，均已順利退款。

2016年11月復興航空無預警停業後，朝野立委共同支持民航局修正《民用航空法》相關條文，建置航空公司事前申報停業或結束營業之機制，並於2018年4月25日由總統公布施行，明確規定航空公司停業或結束營業須提前60日申請。

民航局說，遠航2019年底無預警停非違法事實明確，民航局依據《民航法》第112條規定，報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，並於交通部同意後，依法註銷其許可證，並裁罰遠航300萬元。

民航局強調，前述事實均依法處置，並於遠航提起訴願及行政訴訟等行政救濟程序時，均已向各級訴願會與行政法院詳實說明。