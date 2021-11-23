宥勝初登場便以流浪漢模樣示人，宛如「台版犀利哥」。（TVBS提供）

宥勝劇中單手制伏小混混。（TVBS提供）

宥勝劇中出手搭救學生。（TVBS提供）

男神宥勝暌違8年重返8點檔戰場，接演TVBS全新青春愛情喜劇《機智校園生活》，初登場就跌破眾人眼鏡，不僅身穿破爛衣，臉上甚至留了一大把落腮鬍，不修邊幅模樣宛如「台版犀利哥」。劇中原為刑警的他為出手搭救學生上演全武行，單手輕鬆擊退小混混。宥勝自曝這場戲為凸顯頹廢感，落腮鬍整整留了1個月，可能是平常就愛跟孩子玩鬍子的手機濾鏡APP，孩子對於父親的新形象習以為常，反倒是在親他們的時候會哇哇大叫，因為覺得「鬍子很刺」。

為新戲蓄鬍的宥勝，一反過去暖男總裁形象，飾演王浩南的他初登場便以流浪漢模樣示人，只見他頭戴藍色牛仔老帽，身穿破爛綠襯衫，臉上大留落腮鬍，看來相當不起眼。儘管宥勝做足準備，卻因為拍攝順序調整，不幸得把留了1個月的落腮鬍全部剃掉，真正上場時仍動用專業特殊化妝處理，耗時3個小時。

跟他演對手戲的新生代演員岳軒表示，平常宥勝愛跟年輕演員玩在一起，感覺童心未泯，蓄鬍之後看起來雖然比較陰沉，但也顯得更加穩重成熟。岳軒大讚前輩一出場就只有一個字「帥」，「比『犀利哥』帥100倍」！

這也是宥勝首度嘗試江湖味十足的武打動作戲，一得知要演武打戲的他十分興奮，表示以前就想要嘗試看看，並希望這次能走較為詼諧輕鬆的路線，符合劇中王浩南放蕩不羈的模樣，敬業的他與導演討論許久，甚至上網查看迴旋踢教學，做足研究功課。當問到拍這場戲印象深刻的地方，宥勝透露為確保動作戲的安全性，得來來回回跟演員們多次確認動作，把風險降到最低，因此當天深夜在西門町拍攝到將近凌晨3點才收工。武打戲初體驗果然讓宥勝「非常有感」，他透露拍完這場戲後全身痠痛整整一個禮拜才恢復。