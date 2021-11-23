美國白宮23日宣布跟中國、印度、日本、韓國與英國等多國聯手，將一起釋出各自的戰備儲油來解決油價高漲問題，希望能藉此壓低汽油價格，以消除這個造成通膨壓力不斷上升的重大因素。
一位拜登政府裡的資深官員表示，美國將會釋出5000萬桶戰備儲油。受此消息衝擊，紐約西德州與倫敦布蘭特等兩大近月期貨，在盤中應聲下跌逾1.4％。
白宮在聲明稿中表示，若有必要，拜登已準備好採取額外行動，並全面授權政府跟其他國家合作，以維持全球有足夠的石油供應，來應付各國擺脫新冠疫情的影響後所增加的能源需求。
美國白宮23日宣布跟中國、印度、日本、韓國與英國等多國聯手，將一起釋出各自的戰備儲油來解決油價高漲問題，希望能藉此壓低汽油價格，以消除這個造成通膨壓力不斷上升的重大因素。
一位拜登政府裡的資深官員表示，美國將會釋出5000萬桶戰備儲油。受此消息衝擊，紐約西德州與倫敦布蘭特等兩大近月期貨，在盤中應聲下跌逾1.4％。
白宮在聲明稿中表示，若有必要，拜登已準備好採取額外行動，並全面授權政府跟其他國家合作，以維持全球有足夠的石油供應，來應付各國擺脫新冠疫情的影響後所增加的能源需求。
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