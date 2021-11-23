在新冠疫情嚴峻之際，有「鐘錶界奧斯卡」之稱的日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d& Horlogerie de Geneve，簡稱GPHG）公布得獎名單，寶格麗（BVLGARI）以Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表榮獲最大獎項「金指針獎」，蕭邦（CHOPARD）的Flower Power珠寶表、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則分別拿下最佳珠寶表和最佳複雜功能女錶，雙姝爭豔，別具話題。

寶格麗以Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表榮獲日內瓦鐘表大賞最大獎項「金指針獎」。（BVLGARI提供）

寶格麗Octo Finissimo超薄系列自2014年問市以來，7度打破世界超薄紀錄，且多次囊括表壇的最大獎項，如今再以Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表拿下金指針獎 (Aiguille d’Or Grand Prix)，也是實至名歸。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin手持日內瓦鐘表大賞最大獎項「金指針獎」獎座。（BVLGARI提供）

蕭邦Flower Power珠寶表以精湛的珠寶工藝和大膽設計備受肯定，一舉拿下最佳珠寶錶，設計靈感源自藝術總監Caroline Scheufele對天堂花園的綺夢幻想，採用12顆粉紅色藍寶石和總重逾76克拉的梨形鑽石和明亮式切割鑽石，動員逾30位鐘表與珠寶工藝大師的傾力合作才得完成裝飾這款曠世巨作。

蕭邦的Flower Power花朵風珠寶表，拿下日內瓦鐘表大最佳珠寶表。（CHOPARD提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則以Lady Feerie珠寶錶拿下最佳複雜功能女錶的殊榮，以身披藍寶石和鑽石羽衣的守護仙子為主題，勾勒仙子臉龐的耀眼美鑽，與璣鏤雕花珍珠母貝鋪成的幽藍夜幕成為對比，Plique-a-jour彩繪玻璃琺瑯與Grisaille背光剪影琺瑯交疊成清澈的翅膀，是世家首次於單一圖案兼用兩種工藝。

梵克雅寶以Lady Feerie珠寶表拿下最佳複雜功能女表的殊榮，302萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

伯爵（PIAGET）的Limelight Gala Precious Rainbow則拿下最佳女錶，以各色寶石在Limelight Gala表圈打造一抹虹彩，浪漫唯美的漸層配色、採用難度更高的下沉式鑲嵌法（Sertie Descendu），更添美感。

伯爵Limelight Gala Precious Rainbow珠寶表拿下最佳女表獎。（PAIGET提供）

最佳計時碼錶獎則由真力時（ZENITH）Chronomaster Sport腕錶奪得，採用茁越不凡的El Primero機芯，在歷經50多年不斷打造與改良，搭載最新版本El Primero 3600，以每小時振動36000次的高振頻，精準度高達1/10秒，放眼錶壇無人能出其右。

真力時Chronomaster Sport腕表精準度高達1/10秒，奪得最佳計時碼表。（ZENITH提供）

Grand Seiko則以白樺樹腕錶勇奪年度最佳男錶，靈感源自品牌製錶工坊四周的白樺樹林，藉由鮮明壓紋與深刻紋理的錶盤設計，詮釋深切刻劃「時間」於大自然中的樣貌。

Grand Seiko則以白樺樹腕表勇奪年度最佳男表。（Seiko提供）

其他重要的獎項還包括路易威登（Louis Vuitton）以Tambour Street Diver Skyline Blue拿下最佳潛水錶獎、Tambour Carpe Diem Audacity Prize大無畏精神獎，帝舵錶（Tudor）Black Bay Ceramic腕錶拿下小指針獎等。