一名人妻在網路吐露煩惱，稱日前回婆家慶祝公公大壽，結果手機不小心被侄子拿去玩，甚至侄子還拿著手機去問大人，「這裡有好多舅舅跟舅媽沒穿衣服的照片」，讓人妻尷尬得不知如何是好。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，稱日前回到婆家慶祝公公大壽，許多親戚、侄兒齊聚一堂，結果正當她忙著料理餐點時，放在餐桌上的手機被4歲侄子拿去玩，不料，一切成了噩夢的開始。

原PO說，自己與老公均不會擅自動對方手機，因此手機習慣不上鎖，而她幾日前與老公在床上運動時，在老公慫恿之下，兩人拍下多張惹火的無碼照片，結果全被亂拿手機的4歲侄子看光光，甚至侄子還童言童語向大人說，「這裡（意指手機相簿）怎麼有那麼多舅舅跟舅媽沒穿衣服的照片啊？」

原PO續說，「本來聊天的親戚瞬間都安靜下來，空氣中充滿無限尷尬的氣，那一刻，我真的想挖個地洞把自己埋起來」。原PO在文末補充說明，經過這次的事件後，她與老公都學到教訓，已經乖乖設定手機螢幕鎖。

文章曝光後，不少網友留言回應，「這下真的好尷尬」、「那個小孩必須死」、「好糗喔」、「尬爆了，我都上鎖了」、「說好的圖呢？」、「感情好不行嗎」；也有網友認為，原PO侄子太沒禮貌，不該亂動他人物品。