大陸女星趙柯曾演出《三國》、《慶餘年》、《贅婿》等夯劇，才38歲的她，已在劇中演過姨娘、丈母娘的角色，還因此有「最美丈母娘」的稱號，她常在戲中穿古裝包緊緊，可戲服一脫，其實身材很有料。

趙柯從6歲開始練習藝術體操，還成為了國家一級藝術體操運動員，某一年卻在練舞時扭傷腰部，讓她不得不放棄藝術體操之路，後來在18歲進入北京電影學院表演系，2003年出演《跟著陽光跳舞》正式進入演藝圈，接著，趙柯在2010年飾演《三國》「小喬」一角打開知名度，還因此劇獲得搜狐夏季電視劇盛典最佳女新人，古典婉約的扮相，加上演技又突出，讓她被封為「最美小喬」。

趙柯曾是藝術體操運動員，38歲體態仍保持得很好。（圖／翻攝自微博）

而在2019年播出即引發高熱度的古裝權謀劇《慶餘年》，趙柯在戲裡演出端莊大方的「柳姨娘」，溫柔又霸道的個性十分討喜，讓她的人氣更上一層樓，挑戰完姨娘角色，趙柯又在古裝穿越劇《贅婿》繼續當媽，變成男主角的丈母娘，劇中，她一直撮合女兒和女婿，為該劇增添了不少喜劇色彩，受到許多觀眾喜愛，並得到「最美丈母娘」的封號。

趙柯才38歲就演了母親的角色，曾被問怕不怕戲路就此受限於媽媽階段，她卻相當坦然，希望挑戰更多可能性，而私下的她，身材、臉蛋保養得宜，除了不時曬運動照，看得出她苗條體態，也難得分享過比基尼辣照，纖細蠻腰還有精實腹肌，脫下戲服後有料身材完全藏不住。