世界上已有優久的茶文化與咖啡文化，就是獨缺專業花草茶文化！擁有中西醫雙博士、「臻品植萃」品牌創辦人陳勇利，為了推廣花草茶文化，親挑細選國內外花草，運用黃金比例調配出多款複方花草茶，不僅打入國內頂級酒店、商場等通路販售，以環保素材開發的「新希望禮物盒」，11月榮獲「台灣OTOP產品設計獎」，該獎項也是「臻品植萃」創立3年來的第20座大獎！

陳勇利開心地說，臻品植萃是星野谷關飯店、礁溪老爺飯店、誠品書店、新光三越百貨等50多家知名品牌的指定合作商品；目前也正與日本、加拿大、英國等十多個國家洽談外銷，他希望能將台灣優良的花草茶推向世界，成為「花草茶界的星巴克」！

臻品成立於1999年，由中西醫雙博士陳勇利醫生創立，陳勇利根據近30年臨床經驗、上百萬處方經驗，將臨床治療經驗化為每個人平時就可以保健的養生商品，並以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，陸續開發出四類養生商品-花草茶、手工皂、面膜與泡湯包。

其中，臻品植萃以100％環保素材開發出的「新希望禮物盒」，前後獲得德國iF、紅點等8項國際大獎，今年11月更以「100％可客製化、提供公司或個人彩繪成為專屬禮盒」的亮點，榮獲經濟部頒發的「台灣OTOP產品設計獎」。

陳勇利說，獲獎作品是臻品植萃開發的「新希望禮物盒」包裝，採用在地甘蔗渣和茭白筍外殼全天然製作，使用後還可以澆水讓盒內的種子生長，具有環保觀念和巧思，才能從262件作品中脫穎而出。

加上這個大獎，3年來，臻品植萃已抱回20座國內外食品和設計大獎肯定，包括比利時「世界品質評鑑大賞」金獎、德國健康美容類產品的包裝設計金獎。其中，世界品質評鑑大賞主辦單位，甚至特別為臻品植萃品牌拍攝專屬影片，讚揚該品牌連續三屆拿下金獎的殊榮，實屬難得。

為慶祝獲得第20個大獎，臻品植萃特別將外銷美、日的花草茶新產品，以超值優惠價「買3送1」回饋，五款花草茶口味，均可任意搭配，以價低者為贈。包括有促進新陳代謝的薰衣草香茶，青春美麗的茉莉氣巡茶，3C族最愛的枸杞覺明茶，可以增強體力的植萃博士茶，以及滋補強身的粉光元氣茶，優惠活動自即日起至12月25日。

陳勇利強調，臻品植萃的花草茶商品，大量採用本土農產品，例如使用了苗栗銅鑼的菊花、公館的紅棗、彰化花壇的茉莉花。今年因疫情造成農民收益受衝擊下，他希望花草茶商品，能成為即將到來的耶誕節與春節送禮時的新選項，間接帶動國內農民的收益。