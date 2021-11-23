根據習俗，只要親友有人過世都會送「白包」，但千萬不能「討回」，否則可能會犯了禁忌。就一名女網友發文透露，先前遭逢父喪，得知噩耗就趕回家奔喪，男友卻趁機找前女友幽會，讓她崩潰決定提出分手，未料男方雖說很難過，下秒就向她討回6300元白包，網友看到貼文傻眼：「收回白包全家人會衰耶！」

原PO今（23日）在臉書社團「爆廢公社二館」透露，當初與男友分手的原因，「因家父過世，我獨自南下奔喪，回到北部時，居然發現他私下找前女友，加上家父過世的雙重打擊，那時就告知對方：不想同居，想一個人靜一靜」。

男方聽完女友的決定數度表示「你要離開，我想的就只有難過」，接著又說：「我爸包了白包，又這麼大包」、「而且白包才包不久，你就嗆說要離開，我要怎麼想」等語，最後要求：「我希望你拿6300安我媽的心，不要讓她有拿了白包就落跑的概念」。

女網友表示，前男友只在意他們家包給我父親的白包（6300），現在慶幸自己已經離開渣男了！「以前三餐要我包辦，自己只會沉迷在股票市場裡面，如果當時的我再執迷不悟下去，可能會搞得自己一無所有，人財兩失，幸好我不是第一位受害者」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「哪有人在拿回白包的」、「拿回白包是想要他們家也辦喪事的意思吧」、「這種人不離開對不起自己」、「第一次看到有人討白包的」、「還有真的敢收退白包的喔，全家會衰耶」。