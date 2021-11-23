率先將比特幣列為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多，打算在2022年發行10億美元與比特幣掛鉤的債券，此為薩爾瓦多吸引加密通貨資本的最新動作。

薩爾瓦多9月將比特幣列為法定貨幣，創下全球首例後，還打算在2022年發行10億美元以美元計價的10年期債券，票面利率為6.5％。發債募集的資金有半數將用來購買比特幣，計劃持有5年，其餘半數資金將用來投資比特幣相關基礎建設。

薩爾瓦多將與加拿大數位資產基礎建設公司Blockstream合作，利用區塊鏈技術來發行債券。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，發行債券籌措的部分資金將用來打造「比特幣城」，這座鄰近孔查瓜火山（Conchagua Volcano）的城市不會徵收財產稅、所得稅和資本利得稅。

布格磊亦鼓勵比特幣礦場到薩爾瓦多挖礦，當地的火山地熱可作為便宜的再生能源。

發行比特幣債券恐為薩爾瓦多規模260億美元的經濟帶來巨大風險；薩國債務負擔沈重，且借款成本高昂。

比特幣價格波動極度劇烈，任何利多或利空消息便可能讓價格翻轉，因此也難以預測未來5年的價格走勢。

薩爾瓦多先前有意將比特幣與美元並列為法定貨幣時，國際貨幣基金（IMF）便已示警，主要因為民間發行的加密通貨繞過主管機關和央行監管，恐影響經濟與貨幣穩定性。

薩爾瓦多正與IMF協商13億美元貸款。Amherst Pierpont證券拉丁美洲固定收益策略部門主管莫登（Siobhan Morden）指出，薩爾瓦多宣布發行比特幣相關債券，「幾乎代表薩國打算捨棄IMF這條路，改走自家的融資和成長策略。」

IMF聽聞薩爾瓦多打算將發債資金用來投資比特幣後表示，薩國必須非常審慎地分析此舉對金融穩定性的影響和潛在風險。