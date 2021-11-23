接連發生超商店員遭挖眼及刺死案，對於社會暴力案件頻傳，在緊急情況發生時，如何能在3秒內快速求救自保至關重要，專家表示，其實手機有SOS緊急服務，可以自動通話；此外，只要下載App、設定捷徑，在緊要關頭時不但能無聲報警，還能一鍵錄音。

3C達人Tim哥在《3cTim哥生活日常》YouTube影片中教大家遭威脅時iPhone救命六招，提供蘋果iPhone用戶一些小技巧，包括119分享的兩個救命App，如何利用iPhone Siri捷徑錄音與快速撥話，並用尋找App分享定位給家人跟iPhone SOS緊急求助。

遭威脅時iPhone救命六招！無聲報警、一鍵捷徑偷錄音、分享定位、報警App蒐證[蘋果小技巧]

1. 警察官方App「110 視訊報案」

不用出聲就能直接報案，輸入個人資料後，App會自動定位，並可選擇「視訊撥出(有聲)」或「視訊播出(無聲)」，還能錄影蒐證，警方透過自動定位，可立刻趕到現場。(此App僅適用09開頭的手機號碼)。

2. 警察官方「199報案APP」

輸入個人資料後，App會自動定位，提供「火警報案」、「救護報案」及「簡訊報案」，救護人員將依照定位位置趕至現場。

3. 「SOS緊急服務」

iPhone 用戶只要點選「設定」，找尋「SOS緊急服務」，即可自動通話，撥打到緊急服務單位或緊急聯絡人，只要同時按住「開機鍵」跟「上音源鍵」，就會跳出SOS緊急服務。

4. 一鍵錄音

進入「捷徑」後，依序選擇「右上角+」→「加入動作」→「錄音」→「顯示較多」→「開始錄製：立即」→「底下的+」→「儲存檔案」→「詢問儲存位置：關閉」→「目標路徑：record」，再回到設定，點選「輔助使用」→「觸控」→「背後輕點」→「點三下」→「錄音」，之後不需要打開手機，輕點手機背面就可以錄音蒐證。

5. 偷偷打電話報警

新增「捷徑」的「撥打電話」，並選擇要撥打的聯絡人，可以設置110直接報警，也可以選擇親友的電話，之後再回到輔助使用，設置為「點兩下」即可偷偷報警。

6. 尋找

打開App後點選「開始分享位置」，選擇要分享給哪位聯絡人，這時對方就可透過定位，追縱到你的位置，之後若不想用也可以再取消。