烏克蘭國防部情報局今天表示，俄羅斯在烏東地區控制的部隊正在提升戰備態勢，且已經進行過幾場大規模演習。

路透社報導，基輔和北大西洋公約組織（NATO）成員國已對俄羅斯在烏克蘭邊界附近的部隊調動表達關切，擔憂這是俄國準備要讓軍事緊張急遽升溫。莫斯科則表明並無此打算，並指責烏克蘭和美國讓情勢更加緊繃。

烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區受到俄羅斯支持的部隊，持續和政府軍對戰。基輔指稱，自2014年以來，雙方衝突已造成1萬4000人死亡。

烏克蘭國防部透過聲明表示，俄羅斯「正在頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區暫時占據的地區，提高俄國占領部隊的戰備態勢」。頓內茨克和盧甘斯克指的便是頓巴斯地區。

烏克蘭國防部並指出，俄方從昨天開始的演習行動，包括動員戰鬥後備人員。

烏克蘭軍方情報首長週末告訴美國軍事新聞網站「軍事時報」（Military Times），俄羅斯已在烏克蘭邊界周圍集結9萬2000多名兵力，準備在明年1月底或2月初發動攻擊。

俄羅斯對外情報局（SVR）昨天則將目前與烏克蘭的緊張情勢，和2008年與另一鄰國喬治亞爆發一場短暫戰爭前的局勢做類比，當時俄軍輾壓對手。

美國官員則告訴路透社，目前仍不清楚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否已決定要採取哪些行動。這些官員無人預期俄國攻擊在即，但他們認為這些動作顯示危機升溫。