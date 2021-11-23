萬海航運8月初剛交船的「源春輪」，上周在香港附近海域和一艘散裝船發生碰撞。萬海表示，受損船舶已經在21日靠港卸貨，接著轉往廣州船塢檢修，預計很快可以恢復營運。

萬海說明，源春輪主要航行亞洲區間，這回從新加坡航進香港時發生碰撞。據信德海事網報導，事故另一艘船是AMC NAVIGATOR的散裝船，當時源春輪右側還有一艘CONTSHIP UNO的貨櫃船。

萬海航運旗下有新造船2038TEU系列貨櫃輪，共計12艘船舶陸續交船，源春輪是第五艘新造船，主要運用於亞洲航線做為機動調度。