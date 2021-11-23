紐約洋基DFA(指定轉讓)的3位球員之一，內野手韋德(Tyler Wade)將要由洛杉磯天使接收了。洋基上周宣布將韋德、外野手弗雷塞(Clint Frazier)、二壘手歐多爾(Rougned Odor)一併DFA，在釋出之前有10天的時間尋求交易。天使隊決定收下韋德，在此之前他們已經收下了洋基不要的游擊手維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)。

韋德是洋基2013年選秀培養至今的球員，他2017年登上大聯盟，5季累積出賽264場，打擊率0.212，特別是今年103場繳出0.268打擊率。韋德的缺點是缺乏長程火力，整季只有0.323長打率，145打席沒敲出任何全壘打，好處是他還能守備除了捕手和一壘以外的其他位置，做為板凳球員已經夠用了。

維拉斯奎茲和韋德都能守備游擊，這是洋基目前缺人的位置，但這兩人都被放棄，洋基勢必要找到新人選。雖然市場上有很優秀的柯瑞亞(Carlos Correa)、拜耶茲(Javier Baez)、西曼(Marcus Semien)、史多瑞(Trevor Story)，洋基的態度只是持續關注而沒有積極出手，外界認為洋基可能在等待他們跌價。反倒是季後賽輸在投手之後，洋基跑去向韋藍德(Justin Verlander)開價1年2500萬美元，但是太空人以1+1的合約（1年2500萬美元+1年球員選項2500萬美元）簽回韋藍德。

柯瑞亞的年薪被估計超過3000萬美元，而且他想要簽很長。《紐約郵報》分析今年自由市場的優秀游擊手很多，可能會有人（例如史多瑞）只簽個高薪短約，等待明年再出來爭取長約。