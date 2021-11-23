「若不即刻採取行動，預估每年進入海洋的塑料將在20年內成長到三倍！」聯合國環境署（UNEP)在今年10月最新評估報告中提出警告，但若能「打破塑料浪潮」，就能力挽狂瀾，為地球環境永續尋回生機。

台灣國際生命科學會(ILSI Taiwan)11月22日舉辦「食品包材與環境永續論壇」，集結食品產業的上游-食品包材製造業、中游-食品製造業、下游-食品餐飲業的會員廠商，從環保4R：Reduce源頭減少、Reuse循環使用、Recycle回收再製、Replace 替代材料等面向，積極探究發展解決方案。

論壇獲得台灣食品企業會員廠商的響應，並將持續發揮企業社會責任，自主性的硏發和投入，藉由食品包材的選擇、塑料產品的減量，以及消費者環保文化的推動，共同朝環境永續目標前進。

論壇從各面向交流的趨勢做法，舉例如下：

南部化成股份有限公司是台灣食品包裝容器製造廠商，近年來與英國Polymateria公司合作，在台灣代理製造新一代生物分解材料Cycle+作為食品包裝材料，取代傳統一次性包材，在陸地上可於數個月內分解為無害的蠟，零毒害、零污染、不會留下任何微塑粒，讓塑料能回歸自然，減少對環境的傷害，迎向永續生活。

黑松股份有限公司目前共有3支飲料產品取得碳足跡標籤證書，持續往減碳標籤的目標邁進。黑松長年來致力於飲料包裝的塑料減量，瓶胚的減量在103年起即開始將瓶蓋以短蓋取代長蓋，推進該年包材輕量化程度達23.4%；109年伸縮膜的減量達31%，未來也持續的加強包材輕量化的進展。此外，為了提高塑膠瓶的回收率，黑松在飲料塑膠瓶的標籤加入易撕線設計，方便消費者去除標籤。

台灣麥當勞則透過負責任的採購、包裝優化、加強回收系統、積極推動環保文化，四個面向同時著手，希望減輕對環境的負擔。除了所有紙類包裝與木製攪拌棒的原料，皆來自FSC認證、保障生態平衡的永續森林，亦持續優化包裝，減塑減廢。此外，去年起進一步淘汰PLA沙拉碗及冷飲杯，並簡化餐廳回收台設計，大幅提升資源回收比例。今年台灣麥當勞與新創品牌好盒器合作，以共享經濟的概念，於部分餐廳外設置「循環杯借還站」，供消費者方便租借與歸還循環杯，減少一次性飲料杯的使用。

「我們已經在路上了！但還要做更多！」台灣國際生命科學會呼籲，打破塑料浪潮，企業攜手民眾落實「環保4R」，減少使用、重複使用與回收使用，建立從製造商、通路商、回收商到消費者的綠色循環鏈。每個減塑環保的巧思都代表著企業對地球與環境的愛護，期盼累積眾多減塑小改變，促成環境永續大美好。