受到業務出售影響，花旗台灣財管業務難以成長，隨著標案最後揭曉的日子愈加接近，土洋銀行準備「接手」花旗財管客戶轉為白熱化！匯豐（臺灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉23日表示，外商銀行財管客戶向來有獨特性，資產配置相當國際佈局，有需要跨國帳戶或跨國資產管理，在花旗消金離開台灣市場之後，台灣市場上就僅有匯豐銀行是全球等級銀行，真正提供全球金融服務。

葉清玉表示，匯豐台灣的成績亮眼，在集團內不論是財富管理或是消金業務，皆名列前五、財富管理業務方面，在匯豐亞洲14個國家中，台灣排名第四，僅次於香港、大陸、新加坡。匯豐集團投資台灣市場台幣數億元，包括疫情期間完成的數位金融平台服務內容和香港同步，是為了要讓台灣客戶能更順利使用國際金融服務。

客戶的數位體驗，自2021年成為匯豐台灣的主要發展重點。匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如指出，以數位開戶為例，客戶最快能在5分鐘之內，完成個人帳戶開立申請，並可同時申辦外幣帳戶、環球Visa金融卡、信託投資帳戶及信用卡。

此外，台股慣於緊跟美股的起伏，國人也習慣於透過數位網銀、手機APP進行股票下單，更便利於當沖。曾詩如說，匯豐台灣的美股下單平台，具有市場少有的「美股當天隨買隨賣的功能」，投資人可以在變化萬千的股票市場中，即時更新投資部位，無需等待交割，當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度建立部位。