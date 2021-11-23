距離年底僅剩一個多月，目前正值企業進行員工考核期，最令上班族關心的是，今年是否有年終獎金？而疫情期間受創慘重的旅遊及餐飲業員工，今年根本不敢奢望年終獎金。不過，築間餐飲集團董事長林楷傑23日卻霸氣宣布，農曆年前將發放年終獎金，感謝疫情期間一起努力的夥伴們！

林楷傑表示，疫情趨緩後，7月27日逐步放寬防疫政策有條件開放內用後，隨著疫苗施打慢慢普及後消費者信心恢復，築間也逐步將營業時間恢復至凌晨4點，直接帶動業績大幅成長，10月單月業績年成長約70％；2021年業績預估可成長約50％。

他說，築間餐飲集團除了珍惜好的餐飲人才，也非常懂得發掘餐飲人才，每年透過一年兩次的晉升面試機會大方獎勵、晉升餐飲人才。今年底的晉升面試如期舉行，不因疫情影響而暫停或延後舉辦。

林楷傑強調，這次的晉升面試共超過100次以上，對於表現優異的同仁，集團也大方祭出獎勵人次高達800人次以上。築間同仁除了每年生日收到999純金金幣外，對於表現優異的同仁，也可獲得999純金金幣，因為「員工才是公司最大的資產。」

築間餐飲集團2021年整體營業額上看30億元。隨著疫情趨緩、振興五倍券刺激下，餐飲市場明顯復甦，該集團宣布強力募集餐飲人才至少1000人以上，開始展開大規模招募計畫，做為新展店的人才儲備。

築間表示，基層服務人員基本起薪30000元，本次更開出多項管理職缺、儲備幹部43000元、店主管45000元、區主管58000元起，向餐飲人才招手！