美國總統拜登今天宣布，他已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格。一名高官則說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出。

法新社報導，白宮表示：「這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。」

拜登（Joe Biden）政府一名高官告訴記者，這是「我們第一次與其他國家同時進行像這樣的行動」。

隨著全球經濟逐漸從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和封城措施中復甦，石油產量趕不上需求飆升速度，促使價格上揚。

在美國，汽油價格上漲，是通膨升溫的主要因素之一。

拜登做上述宣布之際，美國人正準備迎來度假季節，屆時旅行需求將會提升。

根據美國汽車協會（AAA）最新數據，目前加油站平均能源價格為每加侖3.41美元，是2014年以來的最高價，汽油價格比1年前漲了1.29美元。

美國戰略儲備存放於德州與路易斯安那州的地下油庫，是全球最大型的石油緊急供應源。

拜登政府一名高官說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出，而且為了穩定市場，還可能進一步干預，以「回應百年一遇的疾病大流行」。

官員說：「如同總統所言，消費者現在加油時很痛苦。總統已準備好在必要時採取額外行動，準備好充分運用職權，並與全世界其他國家同步努力，以在我們脫離疫情的同時維持適當（石油）供應。」

過去幾個星期，石油價格已隨產油量增加而下跌將近10%，但官員附和拜登說法，憂心原油價格雖然降低，駕駛所需的汽油卻一路走揚。

這種情況除了傷到一般美國人的荷包，也讓拜登支持率驟跌。