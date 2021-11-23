41歲紙雕師蔣嘉凱因不滿未戴口罩被勸說，竟持刀刺死店員，引爆眾怒，中央後續反應也讓民眾不慎滿意，其中桃園市長鄭文燦更喊話，要求超商增加大夜班人力，此話一出被網友罵翻搞不清楚狀況，把治安成本轉嫁給民間，「這種人還想選2024？」

案件發生後，鄭文燦喊話超商應該增加夜間人力和個人裝備，由2人共同值夜班，與警方保持連線，才能避免衝突，遭網友痛罵把治安責任推給民間，更被嘲諷有如當年前總統馬英九「一個便當吃不夠，你有吃兩個嗎」翻版「一個店員不夠，你有請兩個嗎」。

PTT鄉民狂酸：「鄭文燦不意外啦，遇到事情只會想撒錢解決」、「講的好像錢是桃園市府出的一樣」、「治安敗壞、警力不足，結果推給民間跟企業」、「雙人值班出事之後是不是要喊3人值班了」、「何不食肉糜」、「不只勞工，老闆也要自立自強了」、「他是不是不知道超商大夜班人超難找」、「乾脆說超商大夜優先錄取海龍退伍的好了」。

對此鄭文燦解釋，表示網友們沒有看完他的完整論述，強調自己包括設置巡邏箱，提高見警率等，對於能提升夜間工作安全的方案，都願意大力支持，維護社區安寧。