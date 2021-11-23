一名侯姓男子因餵流浪貓與一名未成年少年認識，竟趁隙偷抓少年的生殖器，不顧少年說「不要用」，前後猥褻4次。台中地院審結，依妨害性自主等罪，應執行2年徒刑。可上訴。

判決書指出，侯男經常於台中住處的停車場餵食流浪貓，因此認識了同樣愛貓的國中少年，在2019年7月間數次邀約少年一同上樓拿貓飼料，侯男則趁隙伸手隔著褲子抓少年的生殖器一把，嚇得少年立刻離去。

同年8月間，侯男趁著少年的母親外出，便前往少年的家中，假意提供手機給少年玩，實則把手伸到少年的褲子上方隔褲把玩，就算少年表示「不要用」，並用腳狂踢侯男，侯男仍摸了2至3分鐘，此後至同年10月間，侯男又以類似手法猥褻少年3次。，經少年告訴母親後，其母報警提告，全案才曝光。

侯男到案後，否認有對少年性騷擾或猥褻，辯稱是因餵貓才認識少年，去少年家時也沒有抓對方陰莖，他知道少年是單親家庭，所以想幫助他，也把他當自己兒子看待，沒有惡意。

台中地院合議庭審理，勘驗少年與侯男的錄音檔，譯文中侯男要少年準時去學校上課，沒做到就要處罰，少年回應，「我可以答應你這個，但你不能摸懶叫」，侯男則回「好，我不能摸你的懶叫」、「可是呢，你沒有聽話的話，我打懶叫」、「不能摸懶叫，可以，用棍子打懶叫」等語。

法官認為，「懶叫」為台語俗稱的陰莖，在社會通念之下，「摸懶叫」並非日常用語，侯男的舉止已逾越人倫界線，且與少年的對話均圍繞在少年的「懶叫」，足認侯男對少年的「懶叫」存有相當的淫念，依成年人故意對少年犯強制猥褻等罪，應執行有期徒刑2年。可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。