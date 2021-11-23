美國總統拜登周一宣布，提名現任美國聯準會主席(Fed) 主席鮑爾續任，另外一位Fed主席熱門人選、貨幣政策更為鴿派的布蘭納德 (Lael Brainard) 為副主席，拜登指出，對抗通膨、疫情持續對經濟造成衝擊，將是2人主要任務，但隨著高成長股估值可能受到明年可能升息壓力影響，美股3大期指盤前走跌。美股4大指數周二(23日)開盤走低，視訊軟體ZOOM大跌15%。

截至台灣時間23日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌66.70點或0.19%、暫報35,552.55點；標普500指數下跌7.75點或0.17%、暫報4,675.19點；那斯達克指數下跌45.35 點或0.29%、暫報15,809.40點；費城半導體指數下跌4.80點或0.12%、暫報3,842.32點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲0.14%、暫報1,158.49美元。NVIDIA股價跌0.38%、暫報318.34美元；AMD股價跌1.02%、暫報150.96美元；英特爾跌0.030%、暫報49.82美元；高通跌1.05%、暫報179.49美元；格芯跌1.28%、暫報63.17美元。

台積電ADR股價跌1.98%、暫報122.28美元；聯電ADR股價跌2.33%、暫報11.32美元；日月光ADR股價跌0.66%、暫報7.57美元；中華電ADR漲1.06%、暫報40.93美元。

波音公布2021年版商用民航市場展望（CMO），預估2022年夏天全球國內航線將恢復到2019年84%、國際航線僅達26%，並指出全球空運市場將在2023年至2024年才能恢復到2019年水準。波音股價漲1.08%、暫報212.16美元。隨著疫情逐步恢復，美國政府也宣布不會以封鎖當作抵擋疫情工具，疫情受惠股、視訊軟體ZOOM股價大跌超過15%、暫報205.88美元。