2024總統大選最新民調出爐，若2024總統選舉是由賴清德與國民黨主席朱立倫兩人藍綠對決，則賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日在節目上分析表示，賴清德民調之所以會高的原因，是因為大家認為他已經到了總統的格局，而依該民調來看，桃園市長鄭文燦應該是出局了。

根據《ETtoday新聞雲》22日公布的民調顯示，若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度41.8%，賴清德支持度38.6%，侯友宜微幅領先，差距3.2%，屬膠著狀態。同時，該民調也提到，若是民眾黨主席柯文哲加入戰局，賴清德會以35.5%的支持度，微幅領先侯友宜支持度30.3%，差距5.2%，不過目前距離2024大選時間尚早，選舉態勢仍可能會有變化。

桃園發生超商店員勸戴口罩遭刺死案件，市長鄭文燦提出雙人值夜班要求遭砲轟治安成本全推給民間。(圖／資料照)

另外，根據該民調調查，若2024總統選舉是由賴清德與國民黨主席朱立倫兩人藍綠對決，則賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。若柯文哲加入戰局，則賴清德支持度38.6%，柯文哲支持度25.5%，兩人差距13.1%，賴清德勝。

吳子嘉(22)同日在《TVBS》政論節目「超錢新聞」表示，該民調和他所屬的「美麗島電子報」所做民調，內容是有些不同的，美麗島民調是做總統適合度民調，並且做複選題，做出來結果是侯友宜和賴清德最高，兩人也分屬不同政黨，而賴清德之所以會高的原因，是因為大家認為他已經到了總統的格局，反之，鄭文燦現在做的工作僅是市長的職掌業務，都沒有做到行政院長以上的職務，因此，現任閣揆蘇貞昌若之後出來選總統，大家也不要覺得意外。

吳子嘉還說，這也是為何近期外傳鄭文燦明年1月或過年後，內閣可能改組的消息，因為他要接行政院長之後，他的格局才會拉高，才有可能和賴清德一搏，否則依《ETtoday新聞雲》公布的民調來看，鄭文燦應該是出局了，這是很悲慘的一件事，因為民調就是科學數字。