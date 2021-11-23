對於桃園龜山一間超商的店員被刺死一事，行政院政務委員兼發言人羅秉成今（23）日下午6時許在治安會報的記者會中表示，政府在這件事情的態度是責無旁貸，相關防護措施一定會加強。超商業者也是職責所在，要照顧好自己的員工。如何強化員工在職訓練、職前訓練，讓他們有足夠的治安敏感性，「人身他也要自己保護自己」，加強教育訓練，內政部、警方也會跟業者溝通協調，加以協助。

桃園龜山一間超商的店員21日因勸導蔣姓男子戴口罩遭刺死，檢察官會同法醫解剖遺體，發現蔡身上有10多處刀傷，主要分布在雙手和虎口，研判是雙手抵抗的防禦傷；其中，胸口4刀深及心臟疑為致命傷。蔡父含淚悲痛地表示，很不甘心。他說，孩子養到30歲去工作就被殺掉，希望社會還他們一個公道。

行政院政務委員兼發言人羅秉成今（23）日下午6時許在治安會報的記者會中表示，政府在這件事情的態度是責無旁貸，相關防護措施一定會加強。超商業者也是職責所在，要照顧好自己的員工，在經營上有其商業管理考慮，能夠理解。但在大夜班的執勤時間，確實風險比較高，如果業者在成本考量、負擔許可的情況下，能用雙人方式值大夜班，對於員工安全保護，自然有所提升。或許在後面跟超商業者討論，大家可以共同看看，有沒有機會讓超商業者在此面向上增提防衛能。但不僅於此，人力增加以外，相關科技設備、軟硬體設施，都要到位，這才能夠把珍貴的超商文化保護到好。

羅秉成說，超商裡外安全強化，軟硬體設施、防衛工具配置等，都要跟超商業者協調辦理，政府部門也要加以協助，如何強化員工在職訓練、職前訓練，讓他們有足夠的治安敏感性，「人身他也要自己保護自己」，加強教育訓練，內政部、警方也會跟業者溝通協調，加以協助。超商業的員工有些地方流動性高，大夜班要值的人也不是這麼多，在職訓練的落實，希望業者予以提高，政府願意從中協助，把員工自我防衛能力提升，給他足夠的防護措施跟保障。