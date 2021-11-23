美國貝爾公司(Bell)的V-22魚鷹機(Osprey)已服役15年，也有更多的衍生型。但是它的民用版-李奧納多(Leonardo)AW609，卻因安全問題一直沒能取得民用版銷售資格。如今在它首飛20年後，終於再次有機會尋求民用安全認證，如果通過就可進軍私人飛機市場。

新阿特拉斯(NewAltas)報導，在今年的杜拜航空展(Dubai Airshow 2021)上，義大利的李奧納多集團再次將AW609 傾轉旋翼飛機做為主打彥品，因為該公司很有信心取得美國聯邦飛航總署(FAA)的民用航空器安全認證。

AW609最初於2003年試飛，經過長期開發，其名稱不斷變化。原先是 「貝爾/奧古斯塔」(Bell/Agusta)的「BA609」，然後變成了奧古斯塔維斯藍特( AgustaWestland) 「AW609」，在李奧納多集團將奧古斯特塔維斯藍特收購後，就成為「李奧納多」AW609。

AW609 AC4

這種兼具直升機與飛機性能的航空器，理論上在市面上很有吸引力，但是它的機械複雜性也造成了安全問題，美國海軍陸戰隊在接收MV-22之初，也連續遇到好幾次的嚴重事故，造成許多特種精英部隊的殞命。而民用型的AW609也在2015 年發生致命墜機事故，使得市面上對它的信心全無，預訂量下降，也遲未獲得安全認證。

在20年後的現在，新一代的飛控電腦逐漸補足了魚鷹機的安全性，李奧納多集團相信這一次它將能為公司賺大錢。

今年 10 月，公司執行長亞歷山德羅•普羅富莫(Alessandro Profumo)表示，AW609可望在2022年獲得美國聯邦航空局的安全認證。

執行長表示，AW609 的4架原型機已經製造完成，2架量產型也在費城總部建造中，培訓學院也在費城建立。

AW609沒有軍用魚鷹機那麼大，由於不必軍用型用那樣收折，因此它的機翼與旋翼結構較為簡化，尾翼也改成較單純的高T尾。最多可搭載 9名乘客或2,500 公斤的貨物，其兩台普惠PT6C-67A 渦輪軸發動機，使飛機最高速度達到509公里/小時，最大航程1389公里，加裝輔助油箱時，航程超過2,000公里。