混血女星許瑋甯曾以電視劇《16個夏天》摘下金鐘最佳女配角，多年耕耘的演技終於獲肯定，更在電影《當男人戀愛時》亮眼表現令觀眾留下深刻印象；近期許瑋甯發展副業，自創內衣品牌，本身就是最好代言人外，今（23）日晚間開直播還找來好友Albee（范乙霏），Albee穿了透視裝好身材全現形，隨著音樂抖動更震暈一片網友。

許瑋甯過去最常被提及的就是戀情，因為她和影帝阮經天長跑多年卻沒有結果，但她終於藉由《16個夏天》和《當男人戀愛時》中純熟演技證明自己，還榮獲金鐘最佳女配角肯定；最近她更展開新事業，11月中旬宣布創立內衣品牌，她當時曬出穿著蕾絲內衣的宣傳照，就引起眾人討論。

許瑋甯今晚開直播還找來好友Albee（范乙霏），Albee穿了透視裝好身材全現形，隨著音樂抖動更震暈一片網友。(圖/ 摘自許瑋甯IG)

今晚許瑋甯特地開直播大聊特聊，還邀請好友Albee，兩人在直播時看得出感情很好，什麼都能講；雖然許瑋甯是許多人心中的女神，但Albee今晚穿著太性感，她為了展示許瑋甯品牌的內衣，特地穿上透視裝，黑色蕾絲款式的內衣讓她傲人上圍更顯眼，不時彎腰或抖動婀娜曲線全被看光。

許多網友看到Albee的好身材也都大歪樓，熱情留言誇讚，「太美了姊姊」、「兩位女神」、「瑋甯超美，可是Albee穿這樣太辣了吧」、「對不起，我只看得到Albee」、「女神旁邊的是誰？也太性感了吧」、「女神好友也是女神啊」。