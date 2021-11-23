歐元區11月商業活動回溫，走出10月的低迷，法國服務業表現又格外強勁，創下近4年最大擴張步伐。然而供應鏈瓶頸揮之不去，且歐洲疫情復燃，使得歐洲短期經濟展望籠罩陰霾。

根據研究機構IHS Markit 23日公布，歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由10月的54.2升至55.8，自10月的6個月低點反彈，並超越市場預期。華爾街日報調查經濟學家意見，原預期數據降至53.2。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區11月經濟擴張幅度優於預期，不過仍難以阻止第四季經濟成長減速，特別是歐洲近期掀起新一波疫情，恐讓12月經濟活動再次中斷。

威廉森指出，就產業別來看，歐元區服務業表現已連續3個月優於製造業，後者持續面臨供應鏈瓶頸。此外，若歐洲重啟防疫措施，服務業活動恐再次遭受打擊。

就個別國家來看，歐洲經濟火車頭德國11月綜合PMI初值由52升至52.8，創下2個月新高。IHS Markit經濟學家庫柏（Lewis Cooper）表示，最新數據顯示德國商業活動略為好轉，然而供給延誤與通膨壓力仍是主要憂慮，可能威脅未來幾個月的經濟成長。

法國11月服務業創下近4年最大擴張力道，為經濟增添動能。IHS Markit指出，法國11月服務業PMI初值由56.6勁升至58.2，創下46個月新高紀錄。綜合PMI初值由54.7上揚至56.3，寫下4個月新高。

IHS Markit資深經濟學家海斯（Joe Hayes）表示，法國短期經濟活動主要取決於未來幾周的疫情發展，任何新防疫措施可能衝擊服務業。

英國11月經濟維持穩定擴張，綜合PMI初值為57.7，與10月的57.8大致相同。不過11月投入價格通膨升至紀錄新高，主要因為勞工、能源、燃料與原物料成本上揚。