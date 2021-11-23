電動車新創企業Rivian近日證實，該公司將停止與底特律汽車大廠福特（Ford）共同研發電動車的計畫，此消息導致其周一股價一度大跌17％。

Rivian22日股價終場收跌8.16％，每股報118.11美元。儘管如此，該公司市值仍高達1007.3億美元，勝過福特的818億美元與通用的930億美元。 Rivian與福特發表聲明指出，自當初合作案宣布以來，他們各自的計畫與需求皆出現變化，因此做出停止共同開發電動車決定。但福特依然是Rivian的重要投資人，持股比重達12％。

福特執行長法利（Jim Farley）上周五接受《汽車新聞》（Automotive News）訪問時指出：「我們看好Rivian未來，但如今也想研發自己的電動車。」

2019年4月，福特宣布砸下5億美元投資Rivian，其中包含雙方攜手開發新款電動皮卡的計畫，希望擴大自身電動車產品陣容。但一年過後，福特宣布計畫取消但未公布新的合作方案。