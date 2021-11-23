減肥最怕誤踩地雷，醫師表示，許多標榜無糖的食物，事實上卻讓你吃下一堆澱粉，或者美其名是豆腐，卻不是黃豆做的，醫師提醒，若為了減肥改變飲食，但一段時間後卻發現體重根本沒變，要小心可能吃到「假的健康食物」，不但不健康，恐怕還會越吃越胖！

減重醫師蕭捷健在臉書舉出下列四種，多數人以為很健康卻踩雷的食物：

1.假冬粉

綠豆的升糖指數只有30出頭，是地瓜的一半，因此許多人減重時會選擇冬粉來取代麵食，但其實外食和火鍋店提供的冬粉，大多是馬鈴薯澱粉做的，就跟吃薯條一樣。區別方法：馬鈴薯做的粉絲放進火鍋裡30秒就熟了，綠豆做的冬粉要7、8分鐘才會熟。

2.假杏仁粉

堅果有很多好的Omega-3油脂，適量吃能抗發炎，補充微量元素，每天喝一杯15g杏仁粉做的杏仁茶，相當於吃下拇指大小的杏仁，不過市面上大部分的杏仁粉雖然標榜無糖，但卻添加了不少馬鈴薯粉和香精，不但沒有堅果的好處，還攝取到高升糖指數的精緻澱粉。區別方法：馬鈴薯香精杏仁粉一罐2、3百，純杏仁粉一罐要6、7百，而且越有明顯香味的越不純。

3.假豆腐

很多豆腐製品，其實都不是大豆做的，蛋白質含量也不高，反而油脂和碳水化合物不少，尤其百頁豆腐的加工程度高，含有不少沙拉油、砂糖與鹽，熱量是盒裝嫩豆腐的3倍，含有omega-6油脂，吃多了不但發胖，身體還容易發炎。此外，蛋豆腐的成分是雞蛋、鹽、柴魚汁，完全不含黃豆；杏仁豆腐的原料也沒有黃豆，主要由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成。

4.組合肉

根據媒體報導，有業者用注射植物油的方法製造假的霜降牛肉，甚至連雞腿肉也能黏接，也些人為了要避開精緻澱粉，把早餐的漢堡改成漢堡肉和豆漿，但問題是，漢堡肉不到一半是真的肉，其他可能是澱粉和纖維等添加物，不但沒有吃到蛋白質，還吃下不少精緻澱粉；此外，有不少肉排、牛排其實也是重組肉，真正的蛋白質含量不高。

醫師警告，吃了一鍋百頁豆腐、組合肉和馬鈴薯冬粉煮的火鍋，再來一杯假杏仁茶，一餐當中就有將近百分之90％可能都是精緻澱粉和不好的油脂，難怪身體越吃越差，建議最好還是吃由原型食物煮的火鍋較健康。

貼文曝光後讓不少網友崩潰，因為原本自以為很健康的食物，殊不知卻一直在踩雷，驚呼「長知識了」、「天啊！傻眼」、「難怪我一直瘦不下來」。