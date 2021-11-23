《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報導，根據美國國防部資料，部署於台灣的美軍數量近期又進一步增加；該雜誌還指出，愈來愈多國防專家開始懷疑美國在台海的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，認為這不利於嚇阻中國大陸武力犯台。

《外交政策》引述五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）的資料，稱目前部署於台灣的美軍數量又進一步增加，包括29名陸戰隊、5名空軍、3名海軍和2名陸軍官兵，共39人；根據該中心6月的追踪數據，當時共有30名現役美軍身在台灣，其中23人為陸戰隊官兵。

《外交政策》表示，此數字可能不包含先前傳出於台灣協助部隊訓練的特戰單位，當時《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等媒體稱此任務包括約24名特戰與輔助人員；另外，派駐於台灣的五角大廈文職人員數量則未改變，維持在15人左右。

《外交政策》指出，部署於台灣的美軍數量，較前總統歐巴馬和川普時代有明顯增加，前者執政時僅約10人，後者上台後則增至約20人；而在台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加。

雖然美國退伍軍人組織「Common Defense」聯合創辦人麥考伊（Alexander McCoy）認為，美國民眾不會支持就台灣問題與中國大陸開戰；但《外交政策》指出，愈來愈多共和黨議員和國防專家開始質疑美國的「戰略模糊」政策，如華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）便表示，此類政策當年未阻止北韓入侵南韓、未阻止北越入侵南越，也未阻止伊拉克1990年入侵科威特，呼籲應進一步公開對台灣的支援。