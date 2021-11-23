央行總裁楊金龍在立院財委會答詢時，一席「自己也是40歲左右才首購，建議年輕人若負擔不起，可以租房子」言論，不少網友砲轟「你當時首購貸幾成總資產多少敢不敢講」、「跟蚵仔麵線20元的有得拚」等，再度引爆話題。清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚受訪指出，楊金龍的發言本質沒錯，但租房亂象也必須正視，建議優先解決租屋市場，才能減輕買房壓力。

楊金龍22日往立法院財委會進行專案報告，表示台灣房價上漲是有基本面，但也坦言其中有炒作因素，並稱自己也是40歲左右才首購。楊金龍指出，年輕朋友一開始不要說一定要買房子，如果負擔不起的話，就去租房子，自己也是租房子租很久。

國民黨立委李貴敏質疑，全台灣正在經歷從1980年以來最大炒房潮，全國房價上漲4%，這像話嗎？楊金龍說明，房價上漲很大原因是全球資金寬鬆，加上台灣2018、2019年的經濟基本面是好的，台商回台投資，會尋找土地、廠房，進而帶動房價上漲，但也坦言，其中也有炒作成分。

據《NOWnews今日新聞》報導，張金鶚表示，楊金龍談年輕人買不起房可以先租房，並主張年輕人在家庭、事業還沒安頓好，不該先買房，雖然這番言論沒錯，但身為央行總裁不宜把事情簡單帶過。

張金鶚強調，租房的確也很重要，政府更應該好好把關，現在有很厭重的租房亂象，租屋黑市很嚴重，搞得大家買不起、租不起，高雄城中城大樓火警就燒出租房問題。張金鶚呼籲，政府要積極清查多屋者的租賃所得，囤房3戶以上就該查，並建立吹哨者條款，讓舉報者也有獎金可拿，這樣他就不相信還有房東敢逃漏稅。此外，現在很多房東會隔成很多小間出租，造成居住安全隱憂，加上目前實價登錄2.0也沒有租屋市場，政府必須正視這些問題，因為租屋才是弱勢的人，這也是他覺得政府失職的地方。

主計總處公布9月租金指數，來到104.65點，創新高紀錄，為今年5月疫情爆發後開始下滑，並在7月觸底後，創連2個月上揚，屋比房屋總監陳傑鳴受訪強調，上班族若想要在台北買房，恐怕不吃不喝個10年還是買不起。陳傑鳴指出，目前台北市平均每坪租突破1700元，等於1間10坪就要1萬7，等於是連租屋都面臨問題。屋比房屋統計7大都會區的網路待租租金過去5年漲幅20%~34％，今年10月更創下1成以上漲幅。