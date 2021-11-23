補教名師張旭因在成人網站Pornhub開設頻道，上傳微積分教學影片引起話題，近日又PO出一段最新影片吸引許多網友朝聖，原來是他教課到一半，有名長髮正妹上台幫忙擦黑板，且一轉身竟穿著低胸蕾絲上衣，爆乳好身材震暈全網，現就有人神出這名正妹的IG。

張旭日前以「這題你複習了幾次｜台大108轉學考微積分B卷#1」為題上傳最新教學影片，大家卻把重點全放在影片的4分08-53秒，有名長髮女子走到講台擦黑板，後來終於轉身時，只見她穿著爆乳低胸蕾絲上衣，傲人曲線成為大亮點，讓網友忍不住一再重播，笑稱「這題目真的有難度，我看了大概四五十遍」、「 4:53 這段重點要多複習幾遍」。

隨著影片掀起熱議，就有人神出該名正妹的IG，原來她是小有名氣的直播新手「芸寶」，平常從事攝影、主持、表演相關工作，IG不時會分享養眼辣照，這次因擦黑板影片爆紅，IG粉絲數也增漲一波，目前有3.7萬粉絲。

而芸寶對於自己突然被肉搜，也驚訝發文：「讓這兩天都在準備期中考沒睡覺的我被很突然的驚到了，沒有想到有一天會因為擦黑板上新聞」，並在粉絲的留言發問下，透露自己目前就讀「某台北市不知名國立大學」，並稱有機會的話會再客串類似的影片。