桃園龜山21日凌晨發生超商店員勸導客人戴口罩遭刺死的不幸事件，震驚社會。前立委沈富雄表示，自己對這種現象有研究，他並指出，被勸導戴口罩，可以分成三個不同情況，大部分人被勸導後就戴上；有一部分人則是忘記戴，但經提醒後會遵守；還有一種就是被勸導後反而會暴怒的。沈富雄更認為，現在最大的問題是，官員亡羊補牢卻把牢拆掉了。

資深媒體人黃暐瀚23日在政論節目《少康戰情室》中表示，為什麼提醒戴口罩，會引起對方暴怒，其實自己也不太理解。這時，沈富雄表示，「這個我有研究，我講給郭正亮聽，他學心理學的」。

沈富雄指出，戴口罩暴怒的現象，不只在台灣出現，全世界都有這樣的現象，絕大部分的人遇到這種小事會聽話，就戴上了；有一部分人是他不戴、不小心，但經提醒後就會戴上了；還有很少一部分人，被指點要戴口罩就會動怒，「我幾乎就要接近那一類了」。

主持人趙少康直言，當這個事情發生的時候就想到，「每次要老沈戴口罩，他就會生氣」。沈富雄則說，自己的情況是介於第二種和第三種之間，但接近第二種，「所以我不會闖禍」，雖然會怒從心頭起，但沒有惡向膽邊生，因為這是一種人格特質。

沈富雄認為，現在問題是，這些做官的人，都是亡羊補牢，但補救的方法卻是把牢也拆掉了，「有沒有講說，這些人要負責，要負責到什麼程度？現在說幾乎可以不管了，你早講嘛」。而大家想到這個無辜的年輕人喪失生命的同時，也會想到陳時中沒戴口罩唱歌、喝酒，這樣的反差，會讓大家對這名無辜店員感到十分心疼。