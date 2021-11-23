一8人登山隊今單攻玉山前峰，其中2名女山友因脫隊而迷路，晚上由救援人員找到人引導下山。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉玉山前峰今天下午發生一起迷路意外，2名女性登山客因脫隊迷路下不了山，隊友等不到人求援，救援人員晚上7點左右順利接觸走失的兩名女性，幸兩人無大礙，引導兩人下山自行離去。

嘉縣消防局今天下午4點42分接獲南投縣消防局轉報，指阿里山鄉玉山前峰登山口往玉山前峰方向0.8公里處附近有2名登山客走失，報案者稱其為8人登山團體，下山時在0.8k處發現有2人走失，在登山口等候許久不見人影報案。

嘉義縣消防局指出，獲報後立即派遣阿里山、三和分隊並通報警察局、玉山國家公園管理處、林管處等共計10人前往，晚上7點5分在玉山前鋒步道0.5公里處與走失民眾接觸，兩人皆無身體不適情形，現場協助並引導兩人至登山口後自行離去。

據了解，該登山隊是由北中南各地親友組團，回程兩名女性因腳程較慢脫離隊伍，在0.4公里處迷路，其他隊友在登山口等候許久不見人影，加上山區收訊不佳聯絡不上人而報案。嘉縣消防局呼籲民眾，登山請做好準備且隨時注意同行友人，避免意外事故發生。

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