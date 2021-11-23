一名在大陸經商的趙姓台商，將在台北市的房子，交給林姓房仲處理租賃事宜，後來房客退租，趙男的兒子返台開門，竟然看到屋內滿是家俱、衣物與生活必須品，查後才知被林姓房仲搬入居住，自己卻不知道，但林男卻辯稱房東有口頭答應他，法院審理時，法官認為雙方沒有租賃契約，因而判林男四月徒刑，得易科罰金12萬元。

判決書指出，趙姓屋主2017年將台北市一幢房子，委託林姓房仲處理出租，並由兒子和房仲保持聯繫。2020年1月底，趙兒返台，發現原本房客已經退租，但屋裡竟擺放家具、衣物、戶口名簿等物品，這才得知，林姓房仲擅自搬入生活3個多月，因而對林男提告竊佔，並要求搬離支付1個月房租。

林男辯稱，前房客退租後，他就向趙姓房東詢問是否讓他租用，趙男也口頭答應以每月1萬5000元金租給林男，但趙男否認，強調當時有告知得打契約，林男也答應，但他契約還沒簽訂就擅自搬進去。

士林地方法院法官認為，林男確實有在屋內生活，證實林男自2020年11月起入住，卻拿不出租約，也未支付押金，顯然未取得同意就慎自佔用，考量林男為專業房仲，卻違反專業素養，遂依竊佔罪將林男判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。