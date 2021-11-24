31歲新銳導演阮鳳儀帶著以自身故事為創作藍本的《美國女孩》闖入本屆金馬，首部執導長片就獲7項大獎提名，在金馬影展觀眾票選排行榜中連續多日稱霸冠軍，成為今年超級大黑馬。不僅入圍了最佳劇情片、新導演、原著劇本外，更讓在片中飾演「美國女孩」的15歲方郁婷第1次演出電影就問鼎影后寶座，飾演妹妹的10歲林品彤表現也令人驚艷，阮鳳儀說「會隨著她們的互動去改變劇本，不會覺得是她們要去適應我的劇本」。

阮鳳儀分享大約花了1年寫完劇本，但因為雙語的需求人選不多，光語言符合的才10幾位，加上遇到疫情，當初選角近5個月才找到方郁婷，林品彤更是在開拍前1個月才確定，「其實滿緊張的，但就告訴自己要有耐心，相信奇蹟一定會出現」。而姊妹倆在片中自然生動的演出大受好評，阮鳳儀不忘強調「真的都不是本色出演，這樣說太忽視她們的演技了」，並自嘲「她們現場都很專業直接丟本，好像只有導演我本人一直在找劇本」。

15歲方郁婷（左）和10歲林品彤在《美國女孩》中姊妹互動自然。（粘耿豪攝）

至於如何引導沒有拍電影經驗的2位小演員進入角色狀態？她說感謝製片組願意配合自己對順場拍的堅持，「造成很多排行程上的麻煩，但這樣對我還有演員都是最棒的，因為可以跟著故事一起成長」，她也一直觀察2人之間的互動不斷去修改劇本，提到本來的劇本裡有更多姊妹對於媽媽的爭執，不過拍了1場後發現她們好像吵不太起來，「可能因為2人已經培養出深厚的感情，加上她們都是比較溫比較柔的那種」，所以後面姊妹有爭端的部分都拿掉，而給她們的指令也都是點到為止，讓2人自由發揮碰撞出意想不到的火花。

而對於本周在金馬上奪獎，阮鳳儀則說「其實不會想太多，因為觀眾給我們的回饋，聽到大家共鳴點都不一樣，已經滿足我想要分享這段故事的初心了」，也很開心自己做的不少細節都有被看見，「大家的回饋也會影響我接下來拍電影方向跟態度」，不過目前並無拍片計畫，想要充實自己做不一樣的事，笑曝下部長片應該要等到3年後，但腦海中已有個雛形，也是個關於家的故事，「今年我妹妹結婚，在思考這個對我們家庭的影響是什麼」。《美國女孩》12月3日上映。