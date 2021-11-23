「半島電視台」（Al Jazeera）23日報導，雖然各方針對恢復《聯合全面行動計畫》（JCPOA，即伊朗核協議）的談判即將展開，但以色列總理班奈特（Naftali Bennett）強調，該國不受此協議約束，並重申擁有「對主要敵人採取行動的權力」。

根據報導，雖然針對伊朗核協議的談判將於29日展開，但以色列的看法與美國前總統川普相同，認為該協議不足以阻止伊朗發展核子武器。因此班奈特在視訊會議中強調，以色列並非該協議的簽署國，即使各方恢復遵守相關規定，該國也沒有義務跟隨；並重申擁有採取行動的自主權，即使這將導致與「最友好朋友們的爭執」。

班奈特還表示，以色列已被伊朗和其支持的民兵所包圍，面臨可能自四面八方來襲的火箭、飛彈和無人機攻擊。由於無人機會對航運和當地產油等關鍵能源設施造成威脅，同樣讓波斯灣國家感到憂心，以色列空軍司令諾金（Amikam Norkin）少將建議，應與阿拉伯聯合大公國、巴林等阿拉伯夥伴溝通，在情報、探測與攔截等層面進行合作，以因應伊朗威脅。

「英國廣播公司」（BBC）指出，以色列近期多次舉辦大型軍事演習，且該國政府已撥款15億美元（約新台幣417億元），用於準備對伊朗核子設施的潛在軍事行動；前以色列國家安全委員會主席、目前擔任「耶路撒冷戰略與安全研究所」（Jerusalem Institute for Strategy and Security）資深研究員的亞米德羅爾（Yaakov Amidror）指出，由於伊朗並無放棄研發核武的跡象，以色列將無法忍受這種情況，「我認為沒有除了轟炸之外的辦法」。