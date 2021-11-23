有「最正主播」封號的蔡尚樺，轉戰主持圈表現亮眼，去年更以《全民星攻略》和曾國城一同獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，交出漂亮成績單，昨（22日）她在臉書PO出一節目片段，沒想到在她身後的書櫃竟出現一隻詭異怪手，令她直呼：「膽小慎入」。

影片中，蔡尚樺穿著白色洋裝，合身剪裁勾勒出她的纖細蠻腰，而當她正對著鏡頭專心講解新版遊戲規則時，她正後方的書櫃卻突然有一隻手伸出，還緊緊抓著書櫃木板，詭異畫面宛如靈異事件，蔡尚樺也透露：「剪接同仁把影片傳來看得我渾身發毛」。

蔡尚樺錄影到一半，背後書櫃驚現詭手。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

這段21秒畫面一釋出，吸引不少網友留言「瞬間有被嚇到」、「還好那隻手不是搭在肩膀上」、「好嚇人，現在不是農曆七月餒」，可更多忠實觀眾猜測應該是工作人員穿幫了，笑說「就...要打開禮物大門的工作人員（不小心劇透了」、「原來是櫃子卡住，神秘的工讀生在喬櫃子」、「484新來的工作人員太緊張大曝光了」，大家更歪樓討論「原來禮物大門是工作人員開的哦...我以為是自動門XD」、「現場錄影沒後製好安靜」、「原來書櫃不是電動而是工讀生啊」。