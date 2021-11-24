台中第二選區立委補選近期打的火熱，前民進黨立委郭正亮23日表示，台中立委補選，12月18日四大公投投票之前，應該都是暖身而已，選戰現在已經逐步轉變成干擾戰，12月18日之後還有3個禮拜的時間，真正的重武器，應該要到1218之後才會出現。顏寬恒接下來只要和台中市長盧秀燕保持緊密的互動不出差錯，到最後就會變成地方動員的局面。

國民黨台中市立委補選參選人 顏寬恒。(圖/本報資料照)

郭正亮23日受邀上「宅神」朱學恒臉書直播，談及台中補選選情，朱學恒問郭正亮，如何看待接下來台中補選選舉，郭正亮表示，其實現在不是只有資深媒體人周玉蔻在打顏寬恒，還有一些親綠電視台直接介入。

宅神問郭，所以現在台中補選是呈現圍剿的狀態嗎？這樣的方式對地方鄉親有沒有效？郭正亮分析表示，12月18日四大公投投票之前，應該都是暖身而已，朱學恒不解反問，那這樣資料在那之前不就都打完了嗎？郭正亮說，所以12月18日之後，再打這種議題會沒用，因為現在顏寬恒面對抹黑的策略，就是以「涉及不實指控，將交由司法處理」。而且顏寬恒還發了一份律師函公文給周玉蔻，並依選罷法「意圖使人不當選」提告，因為這個罪比較重，也比較容易成立。因為用「妨害名譽」來告，是很難成立的。

郭正亮並指出，選戰現在已經逐步轉變成干擾戰，12月18日之後還有3個禮拜的時間，因此，真正的重武器，應該要到1218之後才會出現，例如：林靜儀總部直接開記者會爆料，而且會是市議員和立委一起出手。

宅神好奇追問，到1218那天之後，還會剩多少東西能爆料？郭正亮說，這就是問題所在之一，有些人太心急了。朱學恒接話，是指親綠資深媒體人周玉蔻和廖曉娟吧！她們是為了收視率，這大家可以理解，但這樣會打亂民進黨的選戰步調吧？這就是尾巴搖狗。

郭正亮則說，他同意這個說法，因為這樣的打法，等於是把子彈打涼打光了。他也直言，顏寬恒其實知道自己的弱項在哪，所以找了2位發言人彌補火力不足的劣勢，而接下來，他只要和台中市長盧秀燕保持緊密的互動不出差錯，到最後就會變成地方動員的局面，且選民到最後，很可能只會記得最後2禮拜的事情，顏寬恒現在只要不跟著名嘴起舞，就演不成連續劇了。