前立委蔡正元。（圖／本報資料照）

對於電視劇「茶金」所說的1949年6月15日國民政府發行「新台幣」，用一元「新台幣」兌換四萬元的「舊台幣」一事，前立委蔡正元指出，真正的問題是台灣省長官公署在1946年5月22日發行「舊台幣」時，用「一比一」去兌換日本台灣總督府發行的「台灣銀行券」，但早在1945年8月15日日本投降中國時，早已徹徹底底掏空了台灣銀行。

蔡正元在臉書披露，蔣介石派來統治台灣的超級笨蛋陳儀長官，用一元舊台幣兌換一元台銀券，但其實台灣銀行已被日本人掏空，日本人發行的台灣銀行券已不值錢，「一比一」的意思是中國人出錢給日本人侵略中國。

蔡正元直言，1945年10月25日陳儀接手台灣省的大權，11月8日台灣米價就暴漲三倍，第一波惡性通貨膨脹完全是日本人搞出來的。日本政府還趁政權交接空檔，從日本印好大面額的「台銀券」運到台北，交給尚未遣返的40萬日本人，大肆採購台灣已相當短缺的物資。

更扯的是，陳儀在1946年中才接管台灣銀行，還讓台灣銀行借一筆貸款，給東京的日本帝國政府去換匯，結果全部變貶值呆帳，以德報怨到這種程度？

蔡正元強調，直到1949年6月15日，嚴家淦用蔣介石運來台灣的黃金，以一元「新台幣」可以買到的黃金去比較四萬元「舊台幣」可以買到的黃金，訂出「四萬塊換一塊」的兌換政策。新台幣有了蔣介石的黃金，台灣銀行就不再是空殼子！如果沒有蔣介石的黃金，「舊台幣」的貶值幅度，絕對不只四萬，1949年嚴家淦發行新台幣功不可沒！

直到1950年6月韓戰爆發，美國看中蔣介石的利用價值，才派第七艦隊控制台灣海峽並送來美援，進一步穩定新台幣的通膨壓力。